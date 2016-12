Henrik Jansson & Frans Rinne sammanfattar rockåret

ÅU:s rockrecensenter Henrik Jansson och Frans Rinne sammanfattar musikåret

Det har på sätt och vis varit dödens år i branschen, konstaterar Henrik Jansson.

– Man kommer inte ifrån David Bowie och Leonard Cohen som dessutom gav ut skivor några dar innan de dog, säger Jansson. Och Prince förstås. Countryn förlorade också två legender – Merle Haggard och Guy Clarke. I Sverige dog Olle Ljungström och Freddie Wadling, som man trodde var evig med sitt gående på gränsen. Där har vi redan ett stort gäng som flyttade över till ”den andra orkestern”.

För Jansson var videon till Bowies låt ”Lazarus”, strax innan Bowie dog, en av årets mest berörande musikhändelser.

Frans Rinne konstaterar att Bowie, Cohen och Prince gjorde fler riktigt bra skivor än vad som är vanligt under en karriär.

– Alla tre lämnade oss dessutom på toppen, säger Rinne. Bowies ”Blackstar” kunde ha varit på min årslista, Cohens skiva också. Prince hade också något slags renässans på gång de senaste 10 åren.

Döden finns också närvarande i toppen på Janssons lista genom Nick Caves ”Skeleton Tree”. Under arbetet med skivan dog Caves son i en olycka.

– Cave har aldrig sjungit på det här sättet tidigare, säger Jansson. Röstens bryts ganska ofta och texterna är spretiga rader, en poesi som sträcker sig efter något man inte får tag i. Det är fruktansvärt stark musik. Jag tycker det är skivan där myten Nick Cave faller sönder och människan kommer fram.

Frans Rinnes lista innehåller som så ofta ett ganska brett spektrum genrer – från country och elektronisk musik till megastjärnan Rihannas ”Anti”.

– Jag tycker att det är årets kanske mest underskattade popskiva, som hamnat lite i skuggan av bland annat Beyoncé. ”Anti” håller ihop som skiva och blir, vilket är ovanligt för popskivor, bättre mot slutet. Vanligtvis är de tre första låtarna singelspår och sedan börjar det sina.

Henrik Jansson noterar med glädje att albumformatet fortfarande lever.

– Jag tycker det bekräftas igen i år, säger han. Vinylförsäljningen går fortfarande uppåt och cd:n finns kvar.

Men också albumet som koncept verkar väl leva rätt bra, med temaskivor till exempel inom r’n’b?

– I år tycker jag att det funnits en trend med mera samhällelig musik, bland annat av Beyoncé, funderar Frans Rinne. Bland mörkhyade artister har ”black lives matter”-rörelsen kanske uppmuntrat till att göra musik som är lite mera grandios och då räcker den enskilda låten kanske inte till. Det har kommit många ambitiösa albumhelheter.

När det gäller det lokala musiklivet lyfter Frans Rinne fram H2Ö-festivalen i Åbo som slutade på topp i somras. Synd, men månne det inte kommer något ersättande, konstaterar han.

Henrik Jansson nämner Pargas-New Yorkaren Robin Pahlman och hans soloplatta.

Men mer om detta – och väldigt mycket annat – hittar ni i ÅU-podden här under där ni kan höra rockårsgenomgången i dess fulla prakt. Det blir snack om alla 20 skivor på Janssons och Rinnes listor, och så plockar de fram varsin skiva som ett julklappstips som passar möjligast många! (Obs, ni kan också prenumerera på ÅU-podden i er poddapp på t.ex. telefonen.)

Längst ner i artikeln här hittar ni Janssons & Rinnes respektive årslistor.

Henrik Janssons årslista

1) NICK CAVE: Skeleton Tree

Den skiva Nick Cave gjorde efter att hans son Arthur fallit från en klippa och avlidit är omskakande, vacker och gripande. Melodierna bryts sönder, så att de inte längre formar några klassiska verser eller refränger, och också texterna fragmenteras i disparata fraser, böner och besvärjelser, ofta framförda som hesa viskningar med en röst som emellanåt spricker sönder. Det är en poesi som sträcker sig mot det outhärdliga, och ett album där myten Nick Cave faller undan och den sörjande människan träder fram.

2) HERON OBLIVION: Heron Oblivion

Årets överraskning var San Fransiscobandet Heron Oblivion, som debuterade med ett album där de fasförskjutna gitarrerna tjuter sig upp mot himlen. Tonerna läggs ibland en bit på sidan av de normala lägena (halvfalskt, kunde någon säga, men väldigt snyggt), och helheten är en optimalt uppdaterad, vildare variant av den klassiska hippiepsykedelikan med vissa influenser också av Sonic Youths experimentella 80-tal. Och pricken på i:et läggs av den skönsjungande Meg Baird: höga, sköra toner med en förbluffande suggestionskraft.

3) JEFF BECK: Loud Hailer

Den gamla gitarrhjälten slog ihop sig med ett par yngre kvinnliga musiker (Carmen Vanderberg och Rosie Bones) från punkgruppen Bones, och visst bjuder hans första studioalbum på sex år på en rejäl nytändning. Det är en dissonantisk och fränt mullrande ljudmatta som manas fram. Ytan verkar skärande rå, förvrängd via hela system av pedaler, men under den avtäcks en kontrasterande värld med starka sånger som ofta också är följsamt melodiösa.

4) DAVID BOWIE: BlackStar

Det blir inga fler tillfällen att placera in Bowie-album på årets skivor-listor, men det är inte därför han nu är med. Efter att under karriären ha tagit sig genom en mängd stilar – pop, glamrock, electro, soul, hårdrock, drum’n’bass – vände han sig i sin svanesång mot jazzen. Det är gripande att höra den sköra soulrösten, utelämnad i ett experimentellt, öppet jazzlandskap, och känslan blir att mannen med de många rollerna till slut skalar av sig sina masker och visar sig just sådan han inför döden är.

5) ANGEL OLSEN: My Woman

Hon har på tidigare skivor gjort en poetisk, suggestiv och folkbottnad musik, och visst känner man genast igen hennes skimrande och starkt stämningsskapande sångstil. Men helhetsmässigt är albumet den här gången mer popinfluerat, och under inledningsfasen erbjuds en del till synes enkla – och ändå mångbottnade – singer-songwriteralster. Småningom blir musiken ändå mer experimentell, och den sträva spretigheten i uttrycket kan innebära att det tar lite tid att komma in i helheten. Men den som har lite tålamod blir i slutändan rikt belönad.

BUBBLARE: Eva Dahlgren ”Jag sjunger ljuset”, Blues Pills ”Lady In Gold”, PJ Harvey ”The Hope Six Demolition Project”, Ben Granfelt ”Another Time”, Rolling Stones ”Blue & Lonesome”.

Frans Rinnes årslista

1) DANNY BROWN: Atrocity Exhibition

2016 var ett underligt år som ofta tycktes ha en nästan dystopisk underton. Även om ”Atrocity Exhibition” för det mesta inte är en explicit politisk skiva målar den fram ett kaotiskt, mörkt och febrigt drömlandskap som känns som ett ganska perfekt soundtrack för året. ”Atrocity Exhibition” är knappast en skiva för alla men för den som gillar alternativ hiphop och t.ex. Outkast (på låten ”Today” lånar Brown faktiskt några rader av André 3000) är den ett måste.

2) STURGILL SIMPSON: A Sailor’s Guide to Earth

Den amerikanska alt-countryartisten har gjort en milt proggig konceptplatta åt sin nyfödda son. Egentligen vandrar Simpson sist och slutligen aldrig särskilt långt ifrån countrymusikens tematiska epicentrum. Låtarna är fyllda med euforiskt vemod och pragmatisk vishet som har sin rot i dumma beslut. Ljudvärlden är rik och överraskande. På tal om överraskande innehåller skivan en cover på Nirvanas ”In Bloom” som är så vacker och ömtålig att jag varje gång blir rädd att ljudvågorna den skapar spricker på vägen ut ur högtalarna.

3) ANOHNI: Hopelessness

Öppningsspåret ”Drone bomb me”, skriven ur en 9-årig afghansk flickas synvinkel, är en blandning av det personliga, politiska och poetiska som känns både slagkraftig och rörande. Samma beskrivning gäller egentligen för hela skivan. Antagligen årets mest storslagna protestskiva, som visar att musiken fortfarande har en alldeles unik kraft att ge unika röster åt dem som annars hamnar i marginalen. Med hjälp av fascinerande val av perspektiv utmanar Anohni (tidigare känd som Antony Hegarty i Antony and the Johnsons) de tankemodeller som hjälper oss att distansera oss från de humanitära och ekologiska kriserna som pågår i världen.

4) MITSKI: Puberty 2

En väldigt speciell skiva som genremässigt befinner sig någonstans mellan kraftpop och punk. Mitski behandlar frågor kring identitet och människorelationer på ett sätt som känns väldigt fräscht och ärligt.

5) ROBBIE FULKS: Upland stories

Jag tror att jag aldrig förr har haft två countryplattor i min topp-5, men Robbie Fulks lyckas tillsammans med producenten Steve Albini på ”Upland Stories” skapa en fullständigt tidlös skivhelhet. Det här är musik jag har väldigt lätt att slappna av till. Varje låt känns rörande och den otroligt välinspelade organiska ljudvärlden känns trygg utan att vara banal.

BUBBLARE: Tim Hecker ”Love Streams”, Rihanna ”Anti”, Frank Ocean ”Blond(e)”, Deftones ”Gore”, Oddarang ”Agartha”.