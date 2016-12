Insändare: Yle och julen

Julen börjar för många av oss med att man varvar ned och samlas för att lyssna till utlysandet av julfreden. Den vackra traditionen sprids idag över hela vårt land via radio och TV.

Under ett flertal år har man före julfreden lagt in ett TV-program som man kallat Ekumenisk jul. Där uppträder den evangelisk-lutherska och den ortodoxa kyrkans ärkebiskopar tillsammans med den katolska kyrkans biskop, samt en fjärde person från ett kristet samfund.

Utöver dessa deltar en särskilt inbjuden känd person som framför sitt personliga julbudskap. I år var det vår förra statspresident som stod i turen.

Under tidigare år utgick man ifrån att den Ekumeniska julen var ett tvåspråkigt program där man talade både finska och svenska. Det föll sig helt naturligt.

Numera har man under några år frångått detta och enbart talat finska i programmet. Det verkar vara ett överlagt val man gjort, då alla deltagare torde kunna båda språken.

Frågan blir då vem som gjort detta val. Är det Yle, eller är det de uppträdande själva som på detta sätt även vill frambära ett annat budskap?

Genom detta förfarande har man givit oss som talar svenska en rungande örfil. Kan vi göra någonting åt saken, eller bör vi kanske bara, såsom vi lärt oss, vända andra kinden till och förlåta dem som icke veta vad de göra?

Stig R. Blomqvist