Popstjärnan George Michael är död

Den brittiske popsångaren George Michael är död. Han avled på juldagen i sitt hem, 53 år gammal.

”Det är med stor sorg vi kan bekräfta att vår älskade son, bror och vän George avled fridfullt i sitt hem under julen”, skriver Michaels talesperson i ett uttalande, rapporterar BBC.

”Familjen ber om att få bli lämnad i fred i denna svåra och känslomässiga tid. Det blir ingen ytterligare kommentar i det här skedet.”

Dödsorsaken var hjärtfel, enligt sångarens manager Michael Lippman, rapporterar flera medier.

Med brittisk mor och grek-cypriotisk far föddes George Michael som Georgios Kyriacos Panayiotou i norra London den 25 juni 1963. Han sålde mer än 100 miljoner album under sin karriär, som varade i över 30 år.

Michael blev känd genom popgruppen Wham, som han skolkompisen Andrew Ridgeley startade på 1980-talet. Gruppens hit ”Last christmas” är en av världens mest populära julpopsånger. Andra hits är bland annat ”Wake me up before you go-go” och ”Careless whisper”.

Sedan Wham gått skilda vägar släppte George Michael sitt första soloalbum ”Faith” 1987, som har sålts i över 25 miljoner exemplar. (ÅU-FNB–TT)

”Jesus to a child” från 1996 – en av George Michaels många listettor hemma i Storbritannien: