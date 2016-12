Stjärnor sörjer George Michaels bortgång

Superstjärnor och vänner från hela världen hyllar popikonen George Michael på sociala medier. Han gick bort på juldagen.

– Jag är i djup chock. Jag har förlorat en kär vän –den snällaste, mest generösa själen och en briljant artist. Mina tankar går till hans familj, vänner och alla hans fan, skriver Elton John på sin Instagramprofil.

De två var vänner i tiotals år och sjöng duetten Don’t Let The Sun Go Down on Me tillsammans 1991.

En annan viktig samarbetspartner var Andrew Ridgeley, den andra halvan av duon Wham, som Gorge Michael slog igenom med.

– Jag är förkrossad över förlusten av min kära vän, skriver Ridgeley på Twitter.

En annan stjärna som hyllar Michael George är Madonna.

– Adjö min vän! En stor artist till lämnar oss. Kan 2016 dra åt helvete nu? twittrar Madonna och hänvisar till den långa rad av musikstjärnor som har gått bort i år.

– Ännu en begåvad själ är borta, twittrar popgruppen Duran Duran, som i likhet med George Michael var med och präglade 80-talet. (ÅU/FNB)

LÄS OCKSÅ: Popstjärnan George Michael är död