Insändare: Korsordstankar

Sedan ungdomstiden har jag och många i bekantskapskretsen löst ÅU-krysset och under många års tid sände jag regelbundet in lösningar till tävlingen. Ibland vann jag någon tia och det kändes kul ända tills ÅU beslöt ersätta vinsten i reda pengar med ett rabattkort till ÅST. För att utnyttja sin vinst måste man ju ut med minst en femtilapp eller så och då varnade jag för att antalet inlämnade lösningar kommer att minska men fick tyvärr inget gehör alls för mina åsikter. Innan ändringen var antalet lösningar som sänts in ofta 100–120 men efter ändringen med vinsten har antalet lösningar under det senaste året successivt minskat och nu före jul var antalet som värst under 80 stycken.

Jag har till redaktionen föreslagit alternativa sätt att premiera vinnarna men ÅU vill tydligen tyvärr inte längre alls jobba med några insända lösningar av oss läsare. Det tycker jag är tråkigt och hoppas att även andra lösare försöker påverka ÅU att återta sitt beslut om att upphöra med tävlingsmomentet.

Visserligen finns det andra korsordstidningar men att bryta en så här lång ÅU-tradition känns inte alls bra.

Jag vill inte att någon på grund av detta avslutar sin prenumeration, men önskar att ÅU skulle lyssna på oss som vill ha kvar tävlingsmomentet och vi är ganska många.

Hoppas andra också reagerar för detta kan knappast vara en lönsamhetsfråga för ÅU. Borde vi starta en ÅU-kryssarklubb?

PS. Det nya inlägget med 100 år gamla sidor överträffar däremot mina förväntningar. Det får ÅU tummen upp för.

Tom Nurmi