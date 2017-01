Insändare: Vansinniga förbindelsebåtsavgifter

Trafik- och kommunikationsministern ”Draken” (utnämnd av TV8 i Sverige), centerpartisten Anne Berner har helt tappat förmågan att sköta trafik- och kommunikationsfrågor.

Hur kan ministern komma med sådana här vansinniga förslag som att uppbära avgifter för användare av förbindelsebåtar?

Varför kommer inte minister Berner med ett förslag att uppbära avgifter om man kommer in eller ut från Esbo (hennes hemstad)?

Största delen av invånarna där skulle nog ha råd med det.

Förbindelsebåtarna är en del av vägnätet här i Finland.

I en intervju i Arbeidsliv i Norden (7.2.2016) ombes hon ge ett exempel på något som är svårt.

”Det er så mange. Det jeg synes er viktigt i politikken er att man ikke mister seg selv, og at man ikke gir etter for press fra allmennheten, eller media.”

På en annan fråga om vilka de stora frågorna är svarar minister Berner:

”Det ene er at vi må få lagt om trafiksystemet i Finland slik at det fungerar. Det gör det ikke nå. Vi har ikke hatt mulighet til å investerare i transportsystemet på mange år. Det må gjöres for å skape forutsetningar for näringslivet. Vår transportsystem er i en nedadgående spiral. Vi må ha vekst, og for å få de offentlige tjenstene til å bli bedre, og for å ta vare på miljöet i fremtiden, må offentlig transport bli mer populär. For å få dette til må vi endra systemet, vi trenger nye foretakere, vi trenger innovasioner, vi behöver digitalisering, og dette får vi ikke gjort om reguleringene hindrer all forandring.”

Nu är det slut på norska språket, alla förstår vad hon vill komma till.

Hon vill göra det omöjligt för skärgårdsbefolkningen och företagare med mera. Inte har vi alla möjligheter att göra affärer på 1,5 miljoner i Esbo hösten 2016. Jag tänker inte gå närmare in på affären men nog borde finansminister Petteri Orpo kunna stoppa det här vansinniga förslaget att ta avgifter för användning av förbindelsebåtar, för inte kommer statsminister Juha Sipilä och utrikesminister Timo Soini att stoppa det. De hatar allt som har att göra med svenskspråkiga här i Finland, skärskilt oss som bor i en skärgårdskommun.

Om Berners förslag går igenom så kommer Juha Sipiläs regering att gå till historien som den som gjorde det omöjligt för skärgårdsbefolkningen.

Nog borde någon inom regeringen ha så mycket råg i ryggen och stoppa hennes förslag.

Johan Sundqvist

Dalsbruks svenska arbetarförening

Ordförande

SDP