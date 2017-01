Ledaren: Vansinneslönsamhet. Del 1

Bästa läsare.

Om du är båtägare och har en nio meter lång båt eller en båt med över 38 kilowatts maskin, då kan ÅU bara gratulera dig.

Därför du har haft rätt hela tiden.

Då segelbåtarna i tiden infördes i båtregistret anade de flesta – och detta gick båtklubbarna hårt ut med – vad detta skulle leda till. Det skulle leda till en båtskatt.

Nu kommer den. Vi får en punktskatt som inte står i proportion till någonting. Du betalar samma skatt för en femmiljonerns jakt som för en sexmeters motorbåt.

Så har vi aldrig tänkt skatter i det här landet – förutom då det gäller momsen.

Momsen känner ingen progressivitet. Vårt skattesystem har byggt på att den som har mera betalar mera för det allmänna goda.

24 procent moms på livsmedel, mediciner och tjänster är ingen rättvist skatt. Den innebär att den som har mindre betalar i förhållande mera.

Momsen öppnade dörren. Nu ska båtar och motorcyklar punktbeskattas enligt samma princip, vilket direkt drabbar turismen och därigenom Åboland.

Ingen behöver kanske en segelbåt, men skäriborna behöver sina båtar.

Vi gratulerar miljonären för hans 55-fotare. Du betalar lika mycket skatt för ditt skepp som den skäribo för vilken den egna båten blir alltmer viktig, eftersom det inte går att tänka sig att betala de avgifter man tänkt sig för förbindelsebåtstrafiken.

Ska vi ta motorcyklarna då.

Vem behöver egentligen en motorcykel? Väldigt få.

Men vem behöver en häst, en fallskärm, en drönare, golfklubbor, hockeyutrustning, svamp- och bärplockning, en fågelkikare, ett gymkort, en hund osv., osv. Tammerfors och Helsingfors beskattar fortfarande hundägare, medan modernare städer har slutat med det.

Poängen är alltså att man nu är tillbaka i den ruta där man vill beskatta hobbyer och upplevesleindustri och fattar inte vart detta leder.

Sätt ett simkort i varje bil för att veta hur mycket du kör och beskatta alltså användningen av väg.

Men varför göra detta så krångligt? Vi betalar redan bränsleskatt och bilskatt som är utsläppsbaserad. Vi har redan denna körskatt.

Regeringen vill alltså dubblera den skatt vi betalar, men gör det inte genom att höja nuvarande skatter, utan genom att ta steget ut till vägtullar.

Men regeringen tycker att den skapar nya marknader genom att ta livet av gamla och ge chansen till marknader som bara kan bli mindre än de som regeringen tog livet av.

Vi har lärt oss i alla svängar som gäller trafikbalken att regeringen vill skapa nya marknader. Dessa nya marknader vill alla ha.

Men regeringen tycker att den skapar nya marknader genom att ta livet av gamla och ge chansen till marknader som bara kan bli mindre än de som regeringen tog livet av.

Allstå: Regeringen vill inte skapa nya marknader. Den vill byta ut marknader.

Så här:

Motorcykelhobbyn dör ut. Ett helneurotiskt körkortssystem gör att allt färre tar till sig den hobbyn längre.

Och för säkerhets skull tänker man beskatta en mc hårdare än man någonsin har beskattat en bil.

Mc-branschen omsätter ungeför 400 miljoner euro varje år. Den sysselsätter tusen personer. Indirekt påverkar den turismnäringen med stora summor och skapar därför nya arbetsplatser.

Vad hände med regeringens tanke på att höja sysselsättningsgraden?

Mc-businessen rasar och noterar nu cirka 3000 nyregistreringar per år. En av orsaker till branschkraschen är körkortsreformerna. Under toppåren var antalet nyregistreringar 12000.

Om branschen kunde komma upp till 5000–6000 sålda ny cyklar per år skulle staten håva in betydligt mera moms än den nu tjänar på mc-skatten.

Det som här har sagts om mc-branschen går att tillämpa 1:1 på båtbranschen.

Det är inte fel att göra nya saker på ett nytt sätt. Men det är fel att tro på att det föds nya marknader när man raderar ut gamla.

Vi hade en förmögenhetsskatt som slopades främst för att man lät kapitalskatten sköta samma jobb.

Nu vill man beskatta ”onödigheter” som motorcyklar och båtar och skapar ett system som – igen – precis som i hela denna regerings nedskärningspolitik, gör att de som har minst i regel betalar mest och att gamla marknader faller.

Vad finns det för motivering att påföra ytterligare en bilskatt? Vad finns det för motivering till att påföra dem som behöver sin båt i det vardagliga livet en båtskatt? Vad finns det för motivering att beskatta en motorcykel tiotals gånger hårdare än en bil?

Svaret är enkelt: Fullkomlig nollkännedom om hur vardagen ser ut.

Fullkomlig negligering av de principer som tidigare styrt vårt skattesystem.

Fullkomlig oförståelse för hur vardagen ser till exempel i vårt lokala Åboland.

Det är uttryckligen dessa brister som nu leder till stora principiella vändningar vars effekter ingen ännu har undersökt.

Det är inte så att vi inte skulle förstå att statsfinanserna krisar så det knakar. Det är fortsättningsvis så att vi inte godkänner att de som har mest inte betalar mest.

Därför är det nuvarande systemet, inklusive båt- och mc-skatt, skevt, omoraliskt och fel och står helt i strid med regeringen strävan att höja sysselsättningsgraden.

I morgon återkommer vi med del två av det här resonemanget.

Då handlar det om sjöfarten och att det verkar vara viktigare för statsägda rederier att visa upp ett bra resultat än att garantera den helhet de finns till för.