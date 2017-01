Psalmmaraton i Dalsbruks kyrka

Från fredag kväll den 13 januari klockan 18 till eftermiddagen söndagen den 15 januari – så lång tid beräknar Peter Södergård, musikledare vid Kimitoöns församling, att det tar att sjunga 732 psalmer.

– Vi sjunger alla som finns i psalmboken från 1986, plus de 147 i tillägget som officiellt togs i bruk den första advent i fjol, säger han.

Denna psalmmaraton hålls i Dalsbruks kyrka, som ett led i Dragsfjärds kapellförsamlings försök att vitalisera verksamheten där. De som vill vara med kan sticka sig in när som helst, dag som natt. Kaffe med tilltugg serveras.

– Psalmmaraton har arrangerats runtom i Finland tidigare, men vi torde vara de första som gör psalmmaraton med både de ”gamla” psalmerna och de nya i psalmbokstillägget, säger Södergård.

Han och ett tiotal kyrkomusiker ochandra musiker turas om att ackompanjera.

– Egentligen har jag spelat genom också de nya psalmerna. Redan för dryga året sedan blev jag ombedd att i Åboland se till att 21 av de nya psalmerna spelades in för radion. Svenskfinland delades in i sju områden, som skulle banda in 21 psalmer var, och i Åboland klarade vi av det i höstas, säger han.

Södergård är glad för de nya psalmerna som han tror att bättre talar till nutidsmänniskorna, och till de yngre. Dessutom är de nya psalmerna mer svängiga.

– En del av dem har getts ut i andra sammanhang, och jag tycker att de nya psalmerna brukar tas väl emot.

Har du någon egen favorit?

– Nej, inte ännu, säger Södergård.

Har också seden att resa sig upp i kyrkan, då vissa psalmverser sjungs, ändrats så att man inte längre stiger upp då ”Härlig är jorden” sjungs?

– Vad jag vet har inte den kutymen ändrats, man brukar stiga upp åtminstone då sista versen sjungs av den psalmen och också vid den sista av de femton verserna i ”Av himlars höjd jag kommen är”, säger Södergård.

Hur många som kommer att delta i församlingens psalmmaraton återstår att se, men åtminstone en Sjundeåbo kommer med.

– Han ringde och meddelade att det här vill han absolut vara med om, säger Södergård.

Kommer man med för att sjunga nattetid kan man till och med ta en liten vilopaus i kyrkans lilla sal.