Tio kandiderar om titeln Årets Åbobo

Tio kandidater deltar i tävlingen Årets Åbobo som redan blivit tradition. Kandidaterna har under 2016 utvecklat sin hemstad inom sina respektive områden och gjort den bekant både i Finland och utomlands.

Här är kandidaterna till Årets Åbobo 2016:

1. Tommi Kinnunen, författare.

Kinnunens debutroman ”Där vägarna möts” (Neljäntienristeys) nominerades till Finlandiapriset och har vunnit flera priser. Romanen ”Lopotti” var också nominerad till Finlandiapriset 2016. Författaren är också programchef för Åbo Bokmässa 2017.

2. Mari Sandell, lukt- och smakforskare.

Sandell är ställföreträdande direktör för utvecklingscentret för funktionella livsmedel. Hon är intresserad av att forska hur genomet påverkar smaksinnet. Som ordförande för Kaffeli har Sandell också varit med och ordnat Nypotatisfestivaler i Åbo.

3. Olli Ojala, styrelseordförande för Kakola Yhtiöt Oy.

Ojala blev Kakolas ”värd” då han köpte fängelsebyggnaderna. Hans idé om att bygga ett tornhus på Kakolabacken har väckt en livlig diskussion. Ojala håller på att utveckla Kakola till ett av de intressantaste bostadsområdena i Finland.

4. Heli Nieminen, matredaktör.

Heli Nieminen är utnämnd till Food Ambassador för Visit Turku och är en uppskattad matredaktör vid Turun Sanomat. Hon blev vald till Årets matredaktör av Suomen Keittiömestarit ry i år. Åbos egen gourmetguru har skrivit två böcker som heter Turku lautasella (Åbo på tallriken). Genom sitt arbete vill hon lyfta fram kunnandet i Åbo och delta i utvecklandet av den regionala matkulturen.

5. Rasmus Ristolainen, ishockeyspelare.

Åbos nya ishockeystjärna är back i första kedjan i NHL-laget Buffalo Sabres. Framtidens ledare för Leijonens försvarslinjer. Jätteflitig på träningarna.

6. Jan Meyer, vd för Åbovarvet.

Är han mannen vars firma räddade Åbo? Åtminstone den lokala varvsindustrin får tacka Jan Meyer för kontinuiteten, arbetsplatserna och nyskapandet.

7. Seppo Lahtinen & Riikka Majanen, förläggare i förlaget Sammakko.

Under ledning av förläggarparet har Sammakko under 20 år blivit ett av landets främsta förlag genom att göra inhemska författare kända för den breda allmänheten. Förlaget har också utmärkt sig genom högklassig översättningslitteratur. Sammakko har en egen bokhandel på Köpmansgatan där bland andra Patti Smith signerade sina verk i somras.

8. Teija Raninen, filmkommissionär.

Tack vare Teija Raninens ihärdighet har Åbo blivit Finlands filmhuvudstad. Västra Finlands filmkommission som leds av Raninen har årligen lyckats locka allt fler produktionsbolag för att göra filmer i Åboregionen.

9. Riku Sukari, nätpolis.

Överkonstapeln och nätpolisen vid Sydvästra Finlands polisinrättning har blivit bekant för sina modiga ställningstaganden samt för sin aktivitet i sociala medier. Sukari kan påminna om polisens viktiga uppgift utan att göra sig viktig. Han är Artturi Reinikainen i sociala mediers tidsålder.

10. Hästen Kiss My Turku.

Välgörenhetshästen Kiss My Turku samlar in pengar via Barnklinikernas faddrar till barnkliniken i Åbo. Av hästen säljs andelar på 300 euro till alla som vill vara med och stödja vården av sjuka barn i Åbo. Andelarna används till att bekosta hästens tränings- och skötselkostnader och de pengar som blir över doneras till barnkliniken i Åbo. Även den vinstsumma som ”Kisu” löpt in under sin karriär doneras oavkortad till kliniken.

Du kan rösta på din favorit på stadstidningen Turkulainens webbplats www.turkulainen.fi/vuodenturkulainen2016

Du kan också rösta genom att skicka ett postkort till Turkulainens redaktion, Årets Åbobo, Västra Långgatan 35, 20100 Åbo. Ange din favoritkandidats röstningsnummer på postkortet.

Du kan rösta fram till 31.1.2017. Vinnaren belönas av Åbos stadsdirektör Aleksi Randell vid ett evenemang i Åbo stadshus i början av februari.

Tävlingen Årets Åbobo ordnades för första gången 1985. Tävlingen ordnas av tidningen Turkulainen, Åbo stad, Yle Turku och Radio City Turku.

I fjol valdes den professionella fribrottaren Makwan Amirkhani till Årets Åbobo.

I årets tävlingsjury sitter Åbo stads kommunikationsdirektör Saara Malila, Antti Korhonen, ansvarig producent för Yle Turku, Marianne Holmström, regionproducent för Radio City och Turkulanens chefredaktör Teija Uitto.