Tv-kanaler måste sökas på nytt då Digita byter frekvenser

På tisdag upphör Digita att sända tv-kanaler på parallella frekvenser i antennätet från tv-sändaren i Åbo.

Det betyder att hushållen måste kontrollera sina tv-apparater och utföra en ny kanalsökning för att man ska kunna se kanalerna på deras nya frekvenser.

Tisdagens frekvensomläggning berör kanalknippena A, B, C och E. Kanalknippena D och H fick nya frekvenser redan i november.

Omläggningen är en följd av att Digita övergår till en ny sändningsteknik.

Följande tv-kanaler omfattas av frekvensbytena:

Kanalknippe A: Yle TV1, Yle TV2, Yle Teema, Yle Fem, AVA, AlfaTV, Pop Up Deittiviihde.

Kanalknippe B: MTV3, Liv, Nelonen, Sub, MTV Max, MTV Juniori, MTV Leffa.

Kanalknippe C: FOX, Hero, Frii, Aito Iskelmä Harju & Pöntinen, C More First, C More Series, MTV Sport 1, Disney Channel, Nelonen Pro 1, Nelonen Pro 2, Digiviihde.fi.

Kanalknippe D: Viasat Urheilu, Viasat Jalkapallo, Viasat Jääkiekko, Viasat Sport, Viasat Hockey, Viasat Golf, Viasat Film Premiere, Viasat History, MTV Sport, C More Hits, National Geographic Channel, Animal Planet, Investigation Discovery, Eurosport 2, Disney Junior, Disney XD, Nelonen Pro 3, Nelonen Pro 4, Nelonen Pro 5, Nelonen Pro 6, Nelonen Pro 7, Nelonen Pro 8, Viasat NHL Xtra 1, Viasat NHL Xtra 2, Viasat NHL Xtra 3, Viasat NHL Xtra 4, Viasat NHL Xtra 5, Viasat NHL Xtra 6, Viasat NHL Xtra 7, Viasat NHL Xtra 8, DNA Infokanava.

Kanalknippe E: TV5, Kutonen, Jim, Discovery Channel, Eurosport, MTV, Nick Jr., Nelonen Prime, Nelonen Maailma, Nelonen Nappula.

Kanalknippe H: Estradi HD, TV Etusivu.

Till följd av frekvensbytena måste antennsystemen ändras i bostadsaktiebolag och offentliga byggnader som mottar tv-sändningar via ett centralantennät.

Digita rekommenderar att disponenter vid fastigheter med centralantenn kontaktar sin lokala antennentreprenör.

Invånare i rad-, par- och höghus ska göra en kanalsökning efter att en antenntekniker har gjort ändringarna i centralantennätet. Bostadsaktiebolagen ska informera invånarna om tidpunkten för kanalsökningen.

I egnahemshus och småhus behöver man normalt inte genomföra några ändringar. I vissa fall kan ändringar i antennsystemet dock behövas, meddelar Digita.

Om antennsystemet inte behöver ändras räcker det med att göra en kanalsökning efter att frekvensändringen har genomförts i området.

De flesta tv-mottagare söker kanalerna automatiskt. Konsumenten behöver bara starta kanalsökningen.

Några mottagare kan behöva återställas till fabriksinställningarna innan man gör en kanalsökning.

Anvisningar för kanalinställningen finns på www.taajuusmuutos.fi eller i tv-mottagarens bruksanvisning.

Anvisningar och ytterligare information finns också på adressen www.taajuusmuutos.fi/antenniasentajat