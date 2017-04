Insändare: Utlokaliseringen av Pargas kosthåll

Stadsstyrelsen ska på sitt nästa möte besluta om Pargas kosthåll ska övergå till det landskapsägda företaget Arkea.

Förslaget om en överföring presenteras av tjänstemännen som ett svar på de förändringar som man tror att vårdreformen kommer att föra med sig.

Överföringen motiveras med att det är ett sätt att spara på stadens utgifter genom att uträkningarna visar att helhetskostnaderna blir lägre än vad matlagningen kostar oss i dag. Personalen övergår till bolaget som gamla arbetstagare, maskinparken köps upp och inga kök ska läggas ned, sägs det.

Vad innebär då denna överföring i praktiken?

– Överföringen av kosthållet kommer att vara oåterkallelig. Staden blir visserligen delägare i bolaget, men endast symboliskt och utan att kunna påverka framtida beslut. Utrustningen säljs för en billig peng och upphandling av råvaror, recept, personalpolitik och utdelning kommer att styras enligt stordriftsmodell – det är ju den som ger ekonomiska fördelar.

Det finns inte heller något som garanterar att inte en del av maten produceras utanför Pargas eller att delar av bolaget i framtiden övergår i privat ägo. Arkea köper redan nu en del av sina tjänster från det privata bolaget Palmia.

– Inbesparingarna gäller enbart den närmaste tiden. Vad som händer när vårt inköpskontrakt går ut och vi står inför nya upphandlingar med nya bolag kan man bara gissa sig till. Vårt förhandlingsläge som tvåspråkig skärgårdskommun kommer inte att vara lätt.

– Vi kommer inte längre själva att kunna utveckla vår matlagning. Under alla dessa år har det rått politisk enighet om att staden så mycket som möjligt ska gå in för närproducerad mat, minska halvfabrikaten och tillsatsämnena samt öka andelen färska grönsaker i portionerna. Detta har också våra kök aktivt arbetat med och till exempel Houtskär står som en modell för hur man kan använda och planera in lokalt producerade råvaror i recepten.

I framtiden kommer allt att på förhand bestämmas avtalsvägen och varje av oss önskad förändring kommer att innebära ökade kostnader för staden.

– Det som jag också ser allvarligt på är att stadens roll som arbetsgivare förändras: från att ha organiserat, utvecklat och producerat matportioner till skolor daghem och vårdinrättningar kommer staden att bli en instans som ständigt måste övervaka att matens kvalitet motsvarar det vi har beställt och att vi inte blir lurade. I en sådan situation blir personalen från att ha varit viktiga medarbetare i staden till en anonym motpart som vi inte längre ansvarar för.

I sin planerade nuvarande form är vård- och landskapsreformen en katastrof och jag tycker inte att kommunerna ska tillmötesgå regeringen genom att avsäga sig sin beslutanderätt i viktiga funktioner förrän vi blir absolut tvungna till det.

Cornelius Colliander

Stadsstyrelsemedlem

De gröna