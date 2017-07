DBTL kan slå publikrekord

Festivalen Down By The Laituri firar 30-årsjubileum i år. Festivalen hålls på Idrottsparkens övre plan. DBTL inleds med den lokala artisten Robin från Åbo klockan 16.30 på torsdag och pågår till lördag.

De senaste åren har bara finska artister uppträtt, men i år besöker svenska popartisten Måns Zelmerlöw festivalen.

Lauri Ruotsalo, som är ansvarig för festivalens marknadsföring, säger att det är roligt att kunna presentera en svensk artist när det bor finlandssvenskar i Åbo.

– Zelmerlöw ser framemot att träffa sina finlandssvenska fans här, säger Ruotsalo.

Konserten på DBTL är Zelmerlöws enda konsert i Finland i sommar.

Förra året slogs publikrekord och Ruotsalo menar att det ser bra ut också i år.

– Förhandsbiljetterna har gått åt bättre i år jämfört med förra året.

Alla vipbiljetter för torsdagen och lördagen är redan slutsålda. Försäljningen av de vanliga biljetterna tog fart efter Tall Ships Races i helgen.

– Det har varit så många evenemang i Åbo tidigare i sommar att folk verkar ta ett veckoslut i taget. På söndag kväll efter att båtarna på Tall Ships Races seglat iväg blev biljettförsäljningen till DBTL mycket livligare, berättar Ruotsalo.

Biljetterna säljs för en dag och det finns 5000 biljetter för varje dag. Åldersgränsen för festivalen är 18 år.

Det kommer förstås att finnas fler människor i Idrottsparken under festivalen då folk tar sig dit och köar för att komma in på festivalområdet. Men i övrigt påverkas inte verksamheten i Idrottsparken av festivalen. Biltrafiken löper också normalt.