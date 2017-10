I sjöfartsbilagan i dag: Hamnbogsering är Håkans huvudverksamhet

Åbo Underrättelsers förre chefredaktör Pär Landor lämnade i våras tidningsbranschen för att bli ”senior advisor” på bogserbåtsrederiet Alfons Håkans.

– Om man får en sådan möjlighet ska man ta den tycker jag, säger han.

Hans nya arbetsplats är på Runsalavarvet, där Alfons Håkans numera har sitt kontor. En gång i tiden var Åbo Båtvarfs kontor inrymt i samma byggnad.

För Pär Landor, som har sina rötter i Nagu, är sjöfarten ingalunda obekant, även om han sysslat största delen av sitt yrkesverksamma liv med journalistik i olika former.

– Min sjöfartsanknytning handlar om min släkt där det finns sjömän och sjökaptener. Jag har inte själv varit sjöman om man inte räknar att jag kört landsvägsfärja i många somrar, säger han.

Men för det mesta har det handlat om journalistik ur olika synvinklar, från skärgårdsreporter vid ÅU till biträdande chefredaktör på samma tidning. Däremellan har han bland annat lett tidningsprojekt inom Janton-koncernen, varit chefredaktör för Turkulainen, undervisat i journalistik i Tammerfors och Åbo samt varit frilansjournalist och mediaföretagare.

Nu sköter Pär Landor både intern och extern kommunikation inom Alfons Håkans. Han är medlem i bolagets ledningsgrupp och ska bland annat leda utvecklingen av Alfons Håkans som ”brand”.

– Allt som berör brandet berör mig, men jag vill understryka att det är ett teamspel i hela bolaget. Alfons Håkans är inte ett brand som varit väldigt synligt om man bortser från fotbollen. Egentligen gör jag mycket samma saker som jag gjorde som journalist eller som chefredaktör, det är bara uppdragsgivaren som är en annan.

Han har tagit fram en slogan för bolaget, ”we make it happen”, det vill säga vi får saker att hända.

– Det är inte så stor skillnad om det handlar om segelfartyg under Tall Ships Race eller bulkfartyg. Sjöfarten behöver den här formen av stödverksamhet. Egentligen kan man säga att ju mindre man märker oss, desto bättre går det. Det är kanske också en orsak till att brandet Alfons Håkans i och för sig är känt inom sjöfartskretsar och i hamnarna, men i allmänhet rätt okänt. Det är annat att hålla på med bogsering än till exempel färjtrafik.

För Alfons Håkans del kretsar all verksamhet kring hamnbogseringen.

– Den är navet, förklarar Pär Landor.

Han ser att det börjar ljusna för denna verksamhet då godshanteringen i hamnarna åter ökar i och med att hela landets ekonomi börjar återhämta sig.

– När det går bättre för landet ökar transporterna och det betyder fler fartygsanlöp i hamnarna. En tilltagande aktivitet i Finlands hamnar bör rimligtvis innebära att vi får mer jobb.

Sedan köpet av det estniska bogserbåtsrederiet PKL år 2014 opererar Alfons Håkans på vardera sidan av Finska viken.

– Vi håller ett öga på utvecklingen i hamnarna och vad det innebär för vår flotta. Det är viktigt att se till att vi har den palett som behövs för att serva kunderna. Annars är man ganska snabbt ute.

Med etableringen i Estland och Lettland expanderade verksamheten kraftigt.

– Det här är ett klassiskt upplägg där ett familjeföretag har vuxit mycket både ekonomiskt och geografiskt. Då står man inför nya utmaningar för att styra och organisera verksamheten, menar Pär Landor.

Alfons Håkans är även aktiva inom offshore och isbrytning.

– Inom offshore är vi som bäst aktiva på Nordsjön med Zeus och Thor. Det har varit en hel del jobb mellan Holland och Brittiska öarna, men den marknaden är fruktansvärt konkurrensutsatt.

Vintertid sysselsätts en del av bogserarna med hamnisbrytning. Två av de största fartygen, Zeus och Thetis, är under vintermånaderna uthyrda till finska respektive svenska staten som isbrytare.

Pär Landor säger att det smugit in sig andra trevliga verksamheter under ”brandparaplyet”.

Efter att Alfons Håkans tog över Runsalavarvet har området blivit tillgängligt för alla Åbobor. Han säger att sommaren har varit lyckad trots att vädret inte varit det bästa.

– Familjen Håkans har iståndsatt varvsområdet på Runsala. Området har blivit fint och öppnades för allmänheten i början av juli i år. Vi har en daghamn med cirka 50 platser och en viss service. Till varvsområdet kunde man under sommaren även åka sjöbuss. Åboborna tog till sig det här direkt.

Han anser att familjen Håkans gjort en kulturhistorisk gärning när de har blåst liv i varvsområdet genom att ha investerat stora belopp på att renovera och sköta om fastigheterna.

– När det sedan blev i alla fall lite sommar var vi igång och då gick det bra. Sergios serverade pizza på bryggan och det var för det mesta fullsatt. Det fina med det här stället är att varvstraditionen samtidigt fortsätter och att det är ett levande område. Man kan komma hit och titta på när vi gör varvsjobb, vi har hela tiden någonting på gång.

Pär-Henrik Sjöström

