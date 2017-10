Insändare: Rettigs fabrik till kulturcentrum

Med all sympati för våra studerande, som under sina studieår berikar stadens atmosfär, och som kunde tycka det vore lyxigt att under den tiden ha ”nära både till universitet och krogen” (Bill Anckar, i ÅU 20.10.), och även med förståelse för att ”pengar talar pengars språk”, måste jag protestera mot Stiftelsen får Åbo Akademis oerhört banala syn på vår sjuhundraåriga stads absoluta stadskärna.

Med er koppling till finlandsvensk kultur kan ni väl inte vara sämre än den finskspråkiga stiftelse som förvandlade Rettigs palats till en kulturell miljö – inte bostäder. Rettigs fabriksmiljö är arkitektoniskt och stämningsmässigt som predestinerat till att bli ett kulturcentrum.

Detta är århundradets chans att stärka Åbos nationella prestige och dragkraft. Ett tillfälle som inte får släppas ur händerna!

Christer Jansén

Professor emeritus

Åbo