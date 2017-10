The Hollies ger konsert i Åbo i april

Det legendariska 60-talsbandet The Hollies kommer till Åbo i april.

Bandet som gjort sig känt via många hitlåtar uppträder i Logomo den 14 april.

Publiken bjuds på äkta 60-talsrockmusik. Bland bandets stora hits finns låtar som ” I’m Alive”, ”Bus Stop”, ”Stop Stop Stop”, ”He Ain’t Heavy”, ”He’s My Brother”, Long Cool Woman (in a Black Dress)” och ”The Air That I Breathe”.

Två av The Hollies originalmedlemmar från 1960-talet spelar fortfarande i bandet, Bobby Elliott på trummor och sångaren och gitarristen Tony Hicks.

Bland de övriga bandmedlemmarna finns basisten och sångaren Ray Stiles, som spelat 30 år i bandet, Ian Parker på klaviatur, Steve Lauri, gitarr och sång samt sångaren Peter Howarth.

The Hollies var som mest populära från 1963 fram till mitten av 1970-talet. Under den här perioden hade bandet nästan lika många hitlåtar på Storbritanniens Top 10-lista som The Beatles, The Hollies hade 18 hitlåtar på listan.

Bandet nådde senast en topplacering 1988 med låten ”He Ain’t Heavy, He’s My Brother”.

Biljettförsäljningen till konserten lördagen den 14 april har startat.

The Hollies ger också en konsert i Helsingfors följande dag.