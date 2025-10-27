140 passagerare på första flyget från Åbo till Bukarest Pressbild Ny destination från Åbo öppnade. Borgmästare Piia Elo klippte bandet. Till vänster om henne Finavias chef för destinationsutveckling Petri Vuori och längst till höger Åbos flygplatschef Juha Aaltonen. Bredvid Vuori står Visit Turku Archipelagos projektchef Carol Aren och längst till vänster Heli Nieminen, chef för PR och kommunikation på Visit Turku Archipelago. Rumäniens huvudstad är den nya destinationen från Åbo flygplats. ÅU Publicerad: 27.10.2025, 17:00 Kring 140 passagerare passade på att ÅU Ge respons åt redaktören Publicerad: 27.10.2025, 17:00 Dela artikeln