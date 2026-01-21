34-åring försvann i Åbo, polisen letar

Publicerad:

Polisen letar efter en 34-årig man som försvunnit i Åbo. Den senaste observationen av mannen är från nyårsdagen, torsdagen den 1 januari 2026.

Den försvunna mannen är cirka 180 centimeter lång och normalbyggd. Senast han sågs hade han mörkt hår.

Inget brott misstänks i samband med försvinnandet.

Polisen ber allmänheten om observationer och annan information som har med försvinnandet att göra. Uppgifter kan förmedlas till polisen per e-post till adressen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.

Polisen
Man i 30-årsåldern iklädd grön tröja
Då den försvunna mannen sågs senast i början av januari hade han motsvarande hår som på bilden. Polisen efterlyser tips och observationer för att hitta honom.
Publicerad: