34-åring försvann i Åbo, polisen letar

Polisen letar efter en 34-årig man som försvunnit i Åbo. Den senaste observationen av mannen är från nyårsdagen, torsdagen den 1 januari 2026.

Den försvunna mannen är cirka 180 centimeter lång och normalbyggd. Senast han sågs hade han mörkt hår.

Inget brott misstänks i samband med försvinnandet.

Polisen ber allmänheten om observationer och annan information som har med försvinnandet att göra. Uppgifter kan förmedlas till polisen per e-post till adressen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.