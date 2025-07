35-åring försvunnen i Salo – polisen efterlyser tips

Polisen letar efter en 35-årig man i området kring Rekijoki i Salo. Mannen sågs senast på fredagskvällen den 4 juli.

Inget brott misstänks.

Den försvunna mannen är cirka 180 centimeter lång och slank. Mannen har brunt lockigt axellångt hår.

Vid tidpunkten för försvinnandet har mannen troligtvis haft på sig en svart jacka, mörka löst sittande träningsbyxor och blå joggingskor.

Observationer av mannen och eventuella andra uppgifter om hans försvinnande ska anmälas till polisen per e-post till vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi, per telefon till numret 0295 417 259 eller per Whatsapp eller sms till numret 050 411 7655.