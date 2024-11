ÅA-alumner på nya poster i nationellt läkemedelscenter i Åbo

Pressbild Patrik Holm och Julia Lindqvist.

Två Åbo Akademi-alumner har utnämnts till chefsposter vid statsägda Finlands Center för Läkemedelsutveckling Ab med bas i Kuppis i Åbo.

Patrik Holm kliver in som Director for Medicinal Chemistry (läkemdelskemi) medan Julia Lindqvists titel är Director for Target Science.

Pargasbon Patrik Holm har näst