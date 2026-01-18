Åbo kan betala fem miljoner varje år för driften av nya musikhuset Fuga Ett årligt understöd kan bli aktuellt från och med 2027. Katarina Pada Fuga och stadsteatern blir en konstnärlig helhet vid åstranden. Ett årligt understöd på nästan fem miljoner föreslås till bolaget som ska driva verksamheten, Åbo stads egna Turun kulttuuriranta oy. Annina Suominen Publicerad: 18.1.2026, 14:18 Stadsstyrelsen i Åbo tar på måndag ställning Annina Suominen Reporter Ge respons åt redaktören Publicerad: 18.1.2026, 14:18 Dela artikeln KOMMENTARER