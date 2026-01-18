Åbo kan betala fem miljoner varje år för driften av nya musikhuset Fuga

Ett årligt understöd kan bli aktuellt från och med 2027.

Katarina Pada
Restaurangbåtar i Aura å, i bakgrunden två stora lyftkranar och en rund, halvfärdig byggnad.
Fuga och stadsteatern blir en konstnärlig helhet vid åstranden. Ett årligt understöd på nästan fem miljoner föreslås till bolaget som ska driva verksamheten, Åbo stads egna Turun kulttuuriranta oy.
Stadsstyrelsen i Åbo tar på måndag ställning

