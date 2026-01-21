Åbo kritiskt till förslag om turistskatt – drabbar främst hotell och inkvartering

Momsen på inkvartering är den näst högsta i EU, sägs i stadens utlåtande.

Annina Suominen
en gågata och några människor
Turismens konkurrenskraft kräver förutsägbarhet och kostnadskontroll, inte nya skatter, säger Åbos livskraftschef Vesa Palander. Han är en av dem som förbereder ett beslutsunderlag då Åbo ska säga sitt om en eventuell ny turistskatt.
Publicerad:

Åbo ställer sig kritiskt ti

Reporter
Publicerad: