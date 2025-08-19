Åboforskare får fem miljoner för att utveckla banbrytande AI-teknik

Hanna Oksanen / Åbo univerisitet Det ljusa chippet i mitten innehåller flera komponenter, så kallade meristor. I allmänhet är komponenterna endast 0,01x0,01 milimeter stora, forskarna vill göra dem ännu mindre - en miljondel av en millimeter.

Forskare på Åbo universitet har tagit fram en ny generation energieffektiva chip som kan revolutione