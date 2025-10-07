Åboforskare hittade tidigare helt okänt insektsläkte i Amazonas – får sitt namn efter trofast hund Kari Kaunisto/TY Amazoboea upptäcktes i insektssamlingar från trädkronorna i ecuadorianska Amazonas. Det nya släktet skiljer sig tydligt från alla tidigare kända insektsläkten. Den enda kända arten, Amazoboea selva, namngavs efter Åboprofessorn Ilari E. Sääksjärvis hund Selva. Forskare från Åbo universitets biodiversitetsenhet och Naturhistoriska museet i London har upptäckt Carina Holm Nyhetschef, ledarskribent Ge respons åt redaktören Publicerad: 7.10.2025, 19:00 Dela artikeln