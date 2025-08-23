Aftonros öde kan avgöras nästa vecka – ”Sorgligt”, säger Varhas nämndordförande

ett äldreboende i skärgården
Mycket är ännu oklart inför onsdagens nämndmöte då Aftonros öde kan avgöras. Iniö hälsostation och serviceboendet Aftonro ligger i anslutning till varandra. Bilden är tagen innan hälsostationen flyttade in.

Många frågetecken kring förslaget att stänga serviceboendet Aftonro i Iniö.

På onsdag ska välfärdsomr

