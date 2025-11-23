Airisto Segelsällskap vann stort föreningspris – ”Ganska häftigt” Pepe Korteniemi Prisgalan ordnades i Helsingfors på lördagskvällen. På bilden Eero Lehtinen, Åbo båtvarv, Max Nordlund, FEMA, Johan Öller, Airisto Segelssällskap, Hasse Karlsson, ASS, och Maija Ruokonen på Turun Pursiseura. Airisto Segelsällskap i Åbo knep tre priser på gala. Annina Suominen Publicerad: 23.11.2025, 13:33 De traditionella Årets val-priserna delades ut p Annina Suominen Reporter Ge respons åt redaktören Publicerad: 23.11.2025, 13:33 Dela artikeln