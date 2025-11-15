Amosparkens elever blir Kimitoöexperter under jubileumsåret – ”Jag visste inte att det finns 139 byar på ön!” Emilia Örnmark Att ingående undersöka och bekanta sig med Kimitoöns karta ingår för eleverna i Amosparkens skola i firandet av Kimitoöns 700 år. Maximiliam Nystrand, Arvid Karlsson, Lionel Lundell och Benjamin Lindgren visar var de bor. Eleverna forskar, skapar, upplever och lär känna sina hembyar under jubileumsåret. Emilia Örnmark Publicerad: 15.11.2025, 11:00 Eleverna i Amospar Emilia Örnmark Reporter (Kimitoön) Ge respons åt redaktören Publicerad: 15.11.2025, 11:00 Dela artikeln