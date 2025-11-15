Amosparkens elever blir Kimitoöexperter under jubileumsåret – ”Jag visste inte att det finns 139 byar på ön!”

Emilia Örnmark
Fyra elever visar på en karta
Att ingående undersöka och bekanta sig med Kimitoöns karta ingår för eleverna i Amosparkens skola i firandet av Kimitoöns 700 år. Maximiliam Nystrand, Arvid Karlsson, Lionel Lundell och Benjamin Lindgren visar var de bor.

Eleverna forskar, skapar, upplever och lär känna sina hembyar under jubileumsåret.

Eleverna i Amospar

