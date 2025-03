Anna Forth blir direktör för Svenska Yle på riktigt

Ilmari Fabritius Anna Forth och Laura Ansaharju är nya medlemmar i Yles ledningsgrupp.

Anna Forth har utsetts till direktör för Svenska Yle och Laura Ansaharju till personal- och hållbarhetsdirektör.

Forth och Ansaharju tillträder den 1 maj 2025.

Yles styrelse har utsett PM Anna Forth till direktör och ansvarig utgivare för Svenska Yle. I sin roll ansvarar Forth för de svenskspråkiga in