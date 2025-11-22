”Använd reflex!” – Elevhälsogruppen i Dalsbruks skola sprider viktigt budskap i höstmörkret Emilia Örnmark Lina Malm och Andreas Sandell från Dalsbruks skola väntade sig inte att Elevhälsogruppens inlägg om reflexer skulle leda till att Kasnäsudden nu delar ut reflexer till alla elever och dagisbarn i Kimitoöns södra delar. Lokalt företag på Kimitoön nappade på ungas budskap om reflexer. Emilia Örnmark Publicerad: 22.11.2025, 16:30 – Använd reflex! Så undviker du trag Emilia Örnmark Reporter (Kimitoön) Ge respons åt redaktören Publicerad: 22.11.2025, 16:30 Dela artikeln