”Använd reflex!” – Elevhälsogruppen i Dalsbruks skola sprider viktigt budskap i höstmörkret

Två elever i en korridor.
Lina Malm och Andreas Sandell från Dalsbruks skola väntade sig inte att Elevhälsogruppens inlägg om reflexer skulle leda till att Kasnäsudden nu delar ut reflexer till alla elever och dagisbarn i Kimitoöns södra delar.

Lokalt företag på Kimitoön nappade på ungas budskap om reflexer.

– Använd reflex! Så undviker du trag

