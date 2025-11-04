Arbetare skulle hissa flagga, föll från stege – arbetsgivaren döms till böter Unsplash En anställd vid ett serviceföretag i Åbo föll till marken i samband med en flagghissning i december 2022. Inom företaget hade man använt sig av anliggande stegar för uppgiften i över 10 år, trots att det är förbjudet och farligt. Bilden har inget med artikeln att göra. Egentliga Finlands tingsrätt gav på tisdagen sin dom i ett arbetarskyddsärende. Katarina Pada Publicerad: 4.11.2025, 19:31 En företagare i Åbo d Katarina Pada Reporter Ge respons åt redaktören Publicerad: 4.11.2025, 19:31 Dela artikeln