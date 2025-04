Återkallelse: Salmonellarisk i Lidls choklad och feta-kycklingsallad

Lidl återkallar två produkter på grund av risk för salmonella.

Den första är en sats feta-kycklingsallad av märket Chef Select.

Återkallelsen gäller sallader med datumen 4.4.2025, 5.4.2025, 8.4.2025, 9.4.2025 och 10.4.2025 som sista förbrukningsdag.

Johanna Levomaki Återkallas på grund av risk för salmonella.

Lidl återkallar också en sats choklad med smak av mandelkaramell och havssalt av märket Way to go. Återkallelsen gäller endast produkter med bäst före datumet 19.2.2026.

Produkterna kan lämnas tillbaka till en Lidl-affär för ersättning.