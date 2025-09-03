ÅU med på ett hörn då den nya färjeterminalen i Åbo tog ett stort steg framåt

Kim Lund
En med en murslev
Tallink Siljas vd Margus Schults var en av gästerna som murade grundstenen i den nya färjeterminalen i Åbo hamn. Bakom honom står arkitekt Tuomas Silvennoinen från arkitektbyrån PES-Arkkitehdit, byggföretaget Skanskas vd Tuomas Särkilahti, borgmästare Piia Elo och Åbo hamns styrelseordförande Ville Niinistö.

Prominenta gäster öste lovord över samterminalen i Åbo hamn vars grundsten murades på onsdagen.

Publicerad:

Det v

Reporter (Åbo)
Publicerad: