Avfallsföretagare på Kimitoön döms för miljöförstöring – allt började med ett telefonsamtal Ur förundersökningen Hit larmades Kimitoöns miljöinspektör Camilla Puranen den 10 maj 2021. Bilden som är en del av bevisningen tog hon den dagen. Platsen ligger vid ett berg, utanför området där företagarna hade tillstånd att bedriva sin avfallsbusiness. Företagarparet nekade till brott – men förgäves. Rätten beaktar dock förmildrande omständigheter när Jean Lindén Reporter (Åbo) Publicerad: 20.8.2025, 5:00