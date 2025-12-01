Bara spåren kvar efter militärolyckan i Tenala – polisen har inlett förundersökning Kristoffer Nöjd På måndagen syntes bara spåren i diket av lastbilen på en uppskattningsvis 30–40 meter lång sträcka. Därefter har bilen, av spåren att döma, träffat vägbanken till en sidoväg och sedan landat på sida på andra sidan av denna. Förundersökningen i ärendet där Försvarsmaktens lastbil körde av vägen har påbörjats. Brottsrubricer Kristoffer Nöjd Reporter (Västnyland) Ge respons åt redaktören Publicerad: 1.12.2025, 17:00 Dela artikeln