Bärgningsbilsförare omkom i olycka på Åboleden i Lojo

På torsdagseftermiddagen krockade en personbil med en bärgningsbilsförare på motorvägen mellan Åbo och Helsingfors i Lojo. Bärgningsbilsföraren omkom i krocken.

Vid olyckan var bärgningsbilens förare i tjänst och höll på att flytta ett fordon som blivit stående på motorvägen.

Föraren gick vid sidan av sin bärgningsbil då en personbil, som körde i riktning mot Åbo, krockade med bärgningsbilsföraren.

Flera utryckningsfordon larmades till platsen.

Polisen utreder händelsen som grovt äventyrande av trafiksäkerheten och vållande till annans död.

Preliminärt misstänks varken fortkörning eller berusningsmedel vara inblandade i fallet och polisen utreder orsakerna till händelsen.

Vägen var avstängd under några timmar på grund av olyckan och trafiken dirigerades om via en omväg. Trafiken återgick till det normala senare under kvällen.