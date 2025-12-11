Bidragen trillar in – ännu hinner du delta i ÅU:s pepparkakshustävling

Charlie Jones/Unsplash Bakar du pepparkakshus? Skicka in ditt bidrag och vinn pris!

Bidrag har trillat in men ännu hinner du delta i vår pepparkakshustävling.

Temat är kort och gott: Livet är lokalt.

Fantasin har inga gränser – vilka lokala pärlor eller tankar som helst kan få nytt liv i knaprigt format.

Mejla in en bild av verket senast den 17 december klockan 13 till solsidan@aumedia.fi.

Berätta också kortfattat om vad verket föreställer, vem som har skapat det och vilken ort du bor på. Informationen och bilderna används eventuellt i papperstidningen, på åu.fi och i våra sociala medier.

Vinnaren får ett presentkort värd 50 euro till K-kedjan. Presentkortet skickas per post eller hämtas från ÅU:s kontor i Åbo eller Pargas. Andra pris är en ÅU Digitalt+-prenumeration för tre månader och tredje pris är en ÅU Digitalt-prenumeration för tre månader.