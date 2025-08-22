Bil sjönk till bottnen i olycka vid Kokkilafärjan – föraren misstänks för brott

Simo Päivärinta
Räddningsfordon vid ett färjefäste
Olyckan inträffade lite för klockan 13 på fredagen. Bilen sjönk till bottnen, men föraren hann ut och skadade sig inte.Varken polisen eller räddningsverket kommenterar olycksorsaken.
En bil hamnade på fredagen strax före klockan 13 i vattnet vid Kokkilafärjan. Personen i bilen lycka

Reporter (Åbo)
