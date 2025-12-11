Bilist krockade med cyklist i Björneborg

En bilist krockade med en cyklist i Björneborg på onsdagseftermiddagen.

Olyckan inträffade i stadsdelen Mikkola.

Personbilsföraren ska enligt polisen ha kört uppför en ramp från Mastojentie och fortsatt köra mot Björneborgs centrum utan att stanna vid väjningspliktsskylten.

Samtidigt hade en cyklist kört på cykelvägen från centrumhållet och korsat ett övergångsställe, då bilisten körde på cyklisten.

Mannen på cykeln fick lindriga skador.

Bilföraren misstänks för äventyrande av trafiksäkerheten.