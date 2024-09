Biljakt i Åbo centrum – drogpåverkad förare försökte smita undan polisen

Oliver Heikkinen

Polisen fick ett meddelande om en misstänkt drogpåverkad förare i Åbo på måndagsförmiddagen. Föraren, en kvinna, uppgavs via nödcentralens meddelande vara berusad eller påverkad av narkotika, och satt i sin bil på Henriksgatan.

Enligt anmälaren hade föraren redan kvaddat andra fordon med sin bil. Polisen fick syn på bilen framför domkyrkan. Då föraren lade märke till polisen gasade hon kraftigt i väg för att smita undan polisen.

På grund av hastigheten och körsättet följde polisen den undanflyende bilisten på avstånd. Under sin tillflykt orsakade bilisten flera farosituationer.

Föraren körde via salutorget till Mariegatan och fortsatte sedan längs Aningaisgatan mot busstationen. Bilisten svängde sedan in på Hampspinnaregatan och fortsatte in på Nådendals snabbväg.

I Offerkällsgatans korsning krockade föraren med två bilar, och polisen prejade fordonet av vägen. I samband med gripandet blev en polis lindrigt skadad och en polisbil skadades. Polisen har inte uppgifter om att utomstående personer skulle ha skadats i situationen.

Personer vars fordon den flyende föraren eventuellt har krockade med ska ta kontakt med polisen per e-post till adressen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.

Föraren misstänks åtminstone för grovt äventyrande av trafiksäkerheten, grovt rattfylleri och narkotikabrott. Förarens blåstest visade 0 promille. Hon misstänks för straffbart bruk av narkotika.