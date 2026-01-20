Bluffmeddelanden har skickats i Varhas namn – uppmanar att komma på barnskyddsutredning

Klicka inte på några suspekta länkar, påminner välfärdsområdet.

Bluffmeddelanden har skickats till personer inom Egentliga Finlands välfärdsområde Varha i kund- och servicehandledning Facklas namn. Meddelandena har skickats per e-post.

Det falska meddelandet gäller tidsbokning till en barnskyddsutredning. I e-postmeddelandet har det även funnits en länk. Varha uppmanar att inte klicka på länken.

Tidsbokningen i bluffmeddelandet står angiven som 20.1.2026 kl. 9–9.15. Som adress för tidsbokningen anges Slottsgatan 23, Åbo, och som telefonnummer Facklans servicehandledningsnummer.

Meddelandet har inte skickats från kund- och servicehandledningen Facklas klientdatasystem och personerna som fått dylika meddelanden har inte heller haft någon tid bokad till Facklans tjänster.

Varha beklagar besväret och understryker att man inte ska klicka på länken i e-postmeddelandet.