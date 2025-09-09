Bravaskolorna i Pargas har nu nått målet – det blir en ambulans till Ukraina Mikael Heinrichs, Privat Här började det i januari, då Magnus Londen och Zina Kranck besökte Pargas för att berätta om välgörenhetsprojektet Karavanen Ukraina. PSG-rektorn Annika Gustafsson i mitten. Brava Ukrainis logo lanserades senare. Målet att samla in 25 000 euro till en ambulans med utrustning som levereras till Ukraina har nåtts Mikael Heinrichs Reporter (Pargas) Ge respons åt redaktören Publicerad: 9.9.2025, 12:00 Dela artikeln