Bravaskolorna i Pargas har nu nått målet – det blir en ambulans till Ukraina

Mikael Heinrichs, Privat Här började det i januari, då Magnus Londen och Zina Kranck besökte Pargas för att berätta om välgörenhetsprojektet Karavanen Ukraina. PSG-rektorn Annika Gustafsson i mitten. Brava Ukrainis logo lanserades senare.

Målet att samla in 25 000 euro till en ambulans med utrustning som levereras till Ukraina har nåtts