Christer Friis i Houtskär: Vi befinner oss i ett mobilt tomrum

Christer Friis Houtskärs frivilliga brandkår har röjt undan 53 träd efter stormen, enligt Christer Friis.

Det är svårt att nå personer i Houtskär efter stormen Hannes.

– Faktum är att vi befinner oss i ett mobilt tomrum sedan halv tre i natt, säger Christer Friis, ortsbo sedan 1972.

Friis har åkt ner till Kittuis färjefäste där han lyckas ringa med sin mobiltelefon.

Stormen har bedarrat och det blåser inte särskilt hårt längre, men det har kommit lite snö, säger han.

– Björkö och Mossala är utan ström sedan 18 i går kväll. Vi har fått veta av Caruna att det kan dröja till klockan 13 på måndag innan elen är tillbaka. Det är en skandal.

På grund av elavbrottet i Näsby förekommer det begränsningar och tillfälliga avbrott i vattenleveranserna samt störningar i avloppsvattenhanteringen, enligt Pargas stad.

53 träd har röjts undan

På brandstationen i Näsby har man i gång en generator och därifrån kan man hämta vatten. Houtskärs frivilliga brandkår är också på plats och har i övrigt fullt upp i stormens efterdyningar.

– De har röjt undan 53 träd från vägarna, säger Friis.

En del av den före detta församlingshemsbyggnadens tak har blåst ner i stormen.

Dessutom ligger räddningsverkets Virve-nätverk nere, enligt Friis.

– Vi får vara tacksamma för att det inte är 10–15 minusgrader. Då skulle vi verkligen ha varit i blåsten, säger Friis.

Han är skarpt kritisk till Caruna.

– De har tre olika högspänningsmatningar till Houtskär och inga fungerar. De har inte skött sig.

Friis har upplevt en hel del stormar i Houtskär sedan 1972. Elförsörjningen hanterades ändå bättre tidigare, anser han.