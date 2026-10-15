De är framtidens arbetskraft till sjöss – men ett moln skymmer sikten Livet till sjöss lockar. Bristen på tillräckligt med praktikdagar stoppar framtiden för många i Åbo. Annina Suominen Tara Kylén från Hangö och Max Nordling från Salo är inne på tredje årets studier till sjökapten i Åbo. Men det är inte enkelt att få ihop de 360 lagstadgade dagarna ute på praktik. Annina Suominen Publicerad: 15.10.2026, 11:00 Annina Suominen Ge respons åt redaktören Publicerad: 15.10.2026, 11:00 Dela artikeln KOMMENTARER