De är framtidens arbetskraft till sjöss – men ett moln skymmer sikten

Livet till sjöss lockar. Bristen på tillräckligt med praktikdagar stoppar framtiden för många i Åbo.

Annina Suominen
två personer i ett mörkt rum med datorer och kartor
Tara Kylén från Hangö och Max Nordling från Salo är inne på tredje årets studier till sjökapten i Åbo. Men det är inte enkelt att få ihop de 360 lagstadgade dagarna ute på praktik.
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