De tar över matbutik i legendarisk Åbostadsdel – "En ära fortsätta arvet som hör till områdets identitet" Emilia och Jarkko Kuikka tar snart över K-Market Portsa. Paret har ett 1,5 år gammalt barn och nämner segling, padel, golf och tennis som sina hobbyer. I oktober får K-Market Portsa nya köpmän. Jean Lindén Publicerad: 28.8.2025, 12:23 Emilia och Jarkko Kuikka tar snart över K-Market Portsa i s