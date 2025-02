Den mörka himlen ska locka turister till skärgården under lågsäsongen – ”Finns stor potential”

Christoffer Forssell Ett projekt lett av Novia vill utveckla turism under lågsäsongen. Mörkret och stjärnhimlen kan bli attraktiva turistmål.

Det finns stor potential att locka turister som vill uppleva mörker och stillheten i skärgården under lågsäsongen, enligt James Simpson. Han är projektledare för Novias projekt ”Light in the Dark”, ungefär ”ljus i mörkret” på svenska.

– Mycket tyder på att det finns en stor möjlighet att locka hit tu