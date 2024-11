”Det är frivilligt att lyfta dividenden eller att hyra in sig i Gillesgården”

Gillesgården i Åbo.

Manskören ÅSMA förundrar sig över omnämnandet av Svenska Bildningens Vänners ordförande Rachel Nygård-Taxell i frågan om dividendutbetalning i Fastighetsaktiebolaget Svenska Gården.

Som Nygård-Taxell framför saken verkar hon inte förstå att ÅSMA finansierar hela sin verksamhet med hjälp av bidrag från stiftelser och fonder.

Det kommer att vara en nödvändighet även i framtiden, oavsett om Svenska Gården betalar ut dividender åt aktieägarna eller inte.

För ÅSMA:s del skulle ändå en årlig dividend från Svenska Gården innebära en stadig ekonomisk grund för lokalhyra och dirigentlön samt ge möjligheter till olika satsningar utan att man behöver oroa sig för hur understödsansökningar till fonder och stiftelser utfaller.

Men där är vi inte ännu. ÅSMA har inte heller beslutat om vi ska skicka in fullmakten om en ändring av bolagsordningen eftersom vi, liksom de flesta föreningar, låter våra medlemmar diskutera saken på ett föreningsmöte, där beslut i frågan ska fattas.

Vi är också fullt upptagna av den egna verksamheten.

Den 14 december klockan 17 ger vi en julkonsert i Henrikskyrkan tillsammans med Åbo Damkör med namnet Stjärnor. Varm och skön julstämning utlovas med vacker och stämningsfull sång av våra ensembler och inbjudna gästartister. Gratis inträde med frivilligt köp av programblad.

En av ÅSMA:s två föregångare, Musices Amantes, införskaffade de första fyra aktierna i Fastighetsaktiebolaget Svenska Gården redan 1922 och under årens lopp köpte M.A. totalt 238 aktier, och fick fem aktier donerade av fru Eugenie Forss-Michael under M.A.:s 50-årsjubileum 1958.

Musices Amantes, sedermera ÅSMA, har enligt körens olika utgivna historiker ända sedan de första aktierna införskaffades faktiskt övat regelbundet i Svenska Gårdens lokaler.

Idag är ÅSMA, oss veterligen, den enda aktieägare som varje vecka, under höst- och vårtermin, bokar in sig i Gillesgården via Föreningsrådet och betalar hyra rakt till Föreningsrådet.

Det torde vara fullt möjligt för varje aktieägare i Svenska Gården att välja att inte lyfta en eventuell dividend, utan låta pengarna ligga kvar i bolaget.

Kanske med en önskan om att de ska allokeras till Gillesgårdens utgiftspost i bolagets bokslut.

Det skulle minska hyran för Föreningsrådet och det vore ett bra sätt att understöda föreningarna som hyr rum där. Den gesten skulle också ge bra PR för de aktieägare som inte har så mycket egen verksamhet.

Slutligen vill vi kommentera insändaren av Pontus Lindberg gällande aktieköp inom Svenska Gården för att klargöra händelseförloppet.

Det är inte vd:n för Svenska Gården som aktivt försökt köpa aktier i bolaget, utan ÅSMA som aktivt försökt sälja.

Ingen av de större aktieägarna har visat intresse att köpa ÅSMAs aktier, men vd:n med sitt bolag var intresserade av en mindre aktiepost, vilket ju är bra reklam för bolaget.

Kanske nu någon som orkat läsa så här långt och som vill ”garantera det svenska rummet i Åbo” är intresserade av att köpa ÅSMA:s aktier? De är fortfarande till salu.