Drastiskt sparförslag väcker oro i Raseborg –”Skickar en stark signal om prioriteringar”

Kristoffer Nöjd, Ian Granström Linus Mäkelä är en av dem som reagerar starkt på sparförslaget inom kultur och fritid i Raseborg. I den processen kan till exempel det nya filialbiblioteket i Svartå försvinna.

Bildnings- och välfärdsdirektör Tina Nordman kommer med ett drastiskt sparförslag till kultur- och f