Drastiskt sparförslag väcker oro i Raseborg –”Skickar en stark signal om prioriteringar”

Kristoffer Nöjd, Ian Granström
Kollage med läsande man och bibliotek
Linus Mäkelä är en av dem som reagerar starkt på sparförslaget inom kultur och fritid i Raseborg. I den processen kan till exempel det nya filialbiblioteket i Svartå försvinna.

Bildnings- och välfärdsdirektör Tina Nordman kommer med ett drastiskt sparförslag till kultur- och f

Reporter (Västnyland)
Publicerad: