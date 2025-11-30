Drygt 40 miljoner euro är prislappen då Åbos museilager ska få en enda adress Carl-Jacob Gardberg / Turun museokeskus Bomanska hemmet på Slottsgatan 40 i Åbo. Huset byggdes 1894 och revs 1966. Fotografiet är ett av många som stadens museicentral förvaltar. Nu behöver både museicentralen och stadsarkivet nya enhetliga lokaler för sina samlingar. Carina Holm Publicerad: 30.11.2025, 11:00 Gamla fotografier, föremål av kulturhistoriskt värde och konst – ja, var ska Åbo stad förvara sina m Carina Holm Nyhetschef, ledarskribent Ge respons åt redaktören Publicerad: 30.11.2025, 11:00 Dela artikeln