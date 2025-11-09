Eldsvåda i pannrummet på egnahemshus i S:t Karins

Vid 23.20-tiden i lördags kväll larmades räddningsverket till ett egnahemshus på Solmukatu i S:t Karins, där elden kommit lös i pannrummet.

Strax innan midnatt hade elden släckts innan den kom åt att sprida sig till andra delar av det cirka 300 m² stora huset.

Ingen skadades i branden, men eldsvådan hann ändå orsaka omfattande rökskador i huset.

Vad som låg bakom eldsvådan är ännu oklart.

Räddningsverket fortsatte eftersläckningsarbetet en bit in på natten mot söndagen.