Elna vill försvara sitt land men känner sig inte bekväm hos Försvarsmakten – ”Finns ett egenvärde i att människor respekteras som sig själva”

Annina Suominen Elna Kanerva gjorde militärtjänstgöring för fem år sedan och har deltagit i två reservövningar sedan dess. Men nu överväger hen att lämna reserven. ”Militären är en plats där det inte finns rum för att vara annat än man eller kvinna. Jag presenterade mig inte som ickebinär för det kändes inte som en trygg omgivning att göra det”, säger hen. Kanerva kommer ursprungligen från Grankulla och studerar folkrätt på Åbo Akademi.

