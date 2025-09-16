Elsparkcyklister struntar i ny lag trots risk för 200 euro i böter – Polis i Åbo: Mest orolig över att folk kör berusade

Annina Suominen Paraplyn togs fram och huvor drogs upp över huvuden på trafikkontrollen vid åstranden. På plats i hällregn och åska var bland annat Trafikskyddets kontaktchef Elias Ruutti, Kai Loukkaanhuhta, överkommissarie på Sydvästra Finlands polisinrättning och Vesa Hanski, överkonstapel.

Polisen ingriper i genomsnitt i 20 fall av berusade elsparkcyklister varje vecka. Ny lag stoppar dem